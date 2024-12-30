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Форвард «Реала» Габриэль Дек получил травму задней поверхности бедра и выбыл, скорее всего, до середины февраля

Габриэль Дек получил разрыв мышц задней поверхности бедра.

Аргентинский форвард травмировался в игре чемпионата Испании с «Барселоной» в результате неудачного приземления после данка.

Обследование подтвердило разрыв мышц задней поверхности бедра. Дек пропустит несколько недель и, как ожидается, восстановится к середине февраля.

29-летний баскетболист набирает 9,6 очка, 3,4 подбора и 1,6 передачи в матчах Евролиги этого сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Gigantes
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