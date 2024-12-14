Алекс Абринес выбыл на неопределенный срок из-за проблем со здоровьем

«Барселона» потеряла Алекса Абринеса на неопределенный срок.

31-летний защитник страдает от кишечной непроходимости и в ближайшее время не появится на площадке.

Абринес находился в больнице Барселоны до вечера четверга, а затем вернулся домой, чтобы продолжить восстановление.

Баскетболист в среднем набирает 5,6 очка и 2,4 подбора в 14 матчах Евролиги .