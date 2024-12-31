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«Барселона» может отчислить Раула Нето

Раул Нето может покинуть «Барселону».

32-летний бразильский разыгрывающий получил травму приводящей мышцы левого бедра в первом же матче за испанский клуб, а после восстановления повредил уже мышцы задней поверхности бедра, снова в первом матче.

Защитник должен был компенсировать потерю Николаса Лапровиттолы, выбывшего до конца сезона.

«Барселона» рассматривает возможность использования опции для расторжения контракта в связи с состоянием баскетболиста.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Pianetabasket
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