Име Удока о дисквалификации Томпсона: «Мы видели, как некоторым давали меньше матчей за большее»
Име Удока отреагировал на дисквалификацию Амена Томпсона.
По итогам драки в игре «Майами» – «Хьюстон» Томпсон дисквалифицирован на 2 матча, Терри Розир – на 1, Джейлен Грин, Тайлер Хирро и Удока оштрафованы
«Получить подобную дисквалификацию в ситуации, когда не было нанесено ни одного удара – мне такое кажется странным.
Мы видели, как некоторым давали меньше матчей за большее», – считает главный тренер «Рокетс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
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