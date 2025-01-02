Име Удока о дисквалификации Томпсона: «Мы видели, как некоторым давали меньше матчей за большее»

Име Удока отреагировал на дисквалификацию Амена Томпсона.

По итогам драки в игре «Майами» – «Хьюстон » Томпсон дисквалифицирован на 2 матча, Терри Розир – на 1, Джейлен Грин, Тайлер Хирро и Удока оштрафованы

«Получить подобную дисквалификацию в ситуации, когда не было нанесено ни одного удара – мне такое кажется странным.

Мы видели, как некоторым давали меньше матчей за большее», – считает главный тренер «Рокетс».