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Име Удока о дисквалификации Томпсона: «Мы видели, как некоторым давали меньше матчей за большее»

Име Удока отреагировал на дисквалификацию Амена Томпсона.

По итогам драки в игре «Майами» – «Хьюстон» Томпсон дисквалифицирован на 2 матча, Терри Розир – на 1, Джейлен Грин, Тайлер Хирро и Удока оштрафованы

«Получить подобную дисквалификацию в ситуации, когда не было нанесено ни одного удара – мне такое кажется странным.

Мы видели, как некоторым давали меньше матчей за большее», – считает главный тренер «Рокетс».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Yardbarker
logoИме Удока
logoТайлер Хирро
logoХьюстон
logoНБА
logoАмен Томпсон
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