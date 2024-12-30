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Име Удока о драке Томпсона и Хирро: «Один парень оказался крепче другого»

Име Удока прокомментировал драку Амена Томпсона и Тайлера Хирро.

«Вживую я не увидел, что там случилось, но потом пересмотрел. Они сошлись лицом к лицу, потолкались, и один парень оказался крепче другого», – сказал главный тренер «Рокетс».

Во время матча «Хьюстон» – «Майами» состоялась крупная потасовка. На последней минуте встречи Томпсон из «Рокетс» грубо повалил на паркет защитника «Хит» Хирро.

По итогам инцидента судьи удалили четырех игроков и двух тренеров, включая Удоку.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoТайлер Хирро
logoАмен Томпсон
logoИме Удока
logoХьюстон
logoМайами
logoНБА
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