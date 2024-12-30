Име Удока о драке Томпсона и Хирро: «Один парень оказался крепче другого»

Име Удока прокомментировал драку Амена Томпсона и Тайлера Хирро.

«Вживую я не увидел, что там случилось, но потом пересмотрел. Они сошлись лицом к лицу, потолкались, и один парень оказался крепче другого», – сказал главный тренер «Рокетс».

Во время матча «Хьюстон » – «Майами » состоялась крупная потасовка. На последней минуте встречи Томпсон из «Рокетс» грубо повалил на паркет защитника «Хит» Хирро .

По итогам инцидента судьи удалили четырех игроков и двух тренеров, включая Удоку .