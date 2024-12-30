Лу Уильямс о драке в матче «Хьюстон» – «Майами»: «Это были не учения. Если так будет продолжаться, парни перейдут к делу»

Лу Уильямс прокомментировал серию стычек в НБА.

«Тайлер Хирро узнал , что не все на площадке просто играют в игры. Мне это нравится. Если парни продолжат задирать друг друга, то рано или поздно перейдут от слов к делу. Это не были учения.

Совсем недавно Кайри Ирвинг сказал, что это может повлиять на рейтинги. И вот это происходит. Дайте парням распустить руки.

Я уважаю попытку ответа со стороны Тайлера Хирро. Он уступил в этой потасовке, но надрал задницу в атаке. Так что счет 1-1.

Мне понравилась эта стычка. И то, что случилось с «Далласом», – признался Лу Уильямс.