Амен Томпсон дисквалифицирован на 2 матча, Терри Розир – на 1, Джейлен Грин, Тайлер Хирро и Име Удока оштрафованы
Форвард «Рокетс» Амен Томпсон отстранен на два матча, разыгрывающий «Хит» Терри Розир – на один.
Лига также выписала штрафы на общую сумму 145 000 долларов. Главный тренер «Рокетс» Име Удока оштрафован на 50 000 долларов за словесное оскорбление судьи и отказ немедленно покинуть площадку после удаления. Джейлен Грин («Хьюстон») и Тайлер Хирро («Майами») оштрафованы соответственно на 35 000 и 25 000 долларов за участие в потасовке.
Кроме того, разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит оштрафован на 35 000 долларов за контакт с судьей Марком Дэвисом. Инцидент случился перед потасовкой.
Из-за дисквалификации Розир потеряет 143 242 долларов зарплаты, Томпсон — 127 586 долларов.
Потасовка произошла на последней минуте матча после того, как Томпсон грубо повалил на паркет Хирро. Розир бросился на Томпсона, в схватку вступили другие игроки. В результате инцидента были удалены 7 человек.
Матч закончился победой «Майами» со счетом 104:100.
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