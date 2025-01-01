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Амен Томпсон дисквалифицирован на 2 матча, Терри Розир – на 1, Джейлен Грин, Тайлер Хирро и Име Удока оштрафованы

НБА вынесла решение по итогам потасовки во время матча «Хьюстон» – «Майами».

Форвард «Рокетс» Амен Томпсон отстранен на два матча, разыгрывающий «Хит» Терри Розир – на один.

Лига также выписала штрафы на общую сумму 145 000 долларов. Главный тренер «Рокетс» Име Удока оштрафован на 50 000 долларов за словесное оскорбление судьи и отказ немедленно покинуть площадку после удаления. Джейлен Грин («Хьюстон») и Тайлер Хирро («Майами») оштрафованы соответственно на 35 000 и 25 000 долларов за участие в потасовке.

Кроме того, разыгрывающий «Хьюстона» Фред Ванвлит оштрафован на 35 000 долларов за контакт с судьей Марком Дэвисом. Инцидент случился перед потасовкой.

Из-за дисквалификации Розир потеряет 143 242 долларов зарплаты, Томпсон — 127 586 долларов.

Потасовка произошла на последней минуте матча после того, как Томпсон грубо повалил на паркет Хирро. Розир бросился на Томпсона, в схватку вступили другие игроки. В результате инцидента были удалены 7 человек.

Матч закончился победой «Майами» со счетом 104:100.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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