«Лига питает слабость к тощим белым ребятам, которые не умеют читать рэп». Вернон Максвелл недоволен дисквалификацией Амена Томпсона
Вернон Максвелл недоволен тем, что Амен Томпсон дисквалифицирован на два матча.
«Дисквалификация на два матча для Амена. Штраф в 25 тысяч и отсутствие дисквалификации для зачинщика MGK.
Лига никогда не любила «Хьюстон», и, должно быть, они питают слабость к тощим белым ребятам, которые не умеют читать рэп», – написал двукратный чемпион НБА.
Форвард «Рокетс» Амен Томпсон был дисквалифицирован на два матча из-за потасовки во время матча против «Хит». Терри Розир («Майами») дисквалифицирован на один матч, Тайлер Хирро («Майами»), Джейлен Грин и Име Удока (оба – «Хьюстон») оштрафованы.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Вернона Максвелла в соцсети X
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