У Де’Аарона Фокса 35 очков при 13/16 с игры в победной встрече с «Сиксерс». В 4-й четверти лидер «Кингз» набрал 14

Де’Аарон Фокс помог «Сакраменто» вырвать победу у «Филадельфии».

Лидер «Сакраменто » набрал 35 очков, 3 подбора и 4 передачи при 13/16 с игры. Калифорнийцы завершили матч рывком 15:0 и победили 113:107.

В 4-й четверти лидер «Кингз» набрал 14 очков при 6/7 с игры.