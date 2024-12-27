Джейден Айви набрал 4 очка в одной атаке за 3 секунды до сирены при «-3». «Пистонс» вырвали победу у «Кингз» – 114:113
Джейден Айви принес «Детройту» невероятную победу в Сакраменто.
Защитник «Пистонс» набрал 4 очка в одной атаке за 3 секунды до сирены при «-3», в момент точного дальнего броска на нем сфолил Де’Аарон Фокс. Клуб из Мичигана в итоге победил 114:113.
«Детройту» удалось отыграться с «-19» во второй половине.
В активе Айви 19 очков и 6 подборов при 7 из 13 с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети «Детройта»
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