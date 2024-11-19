Де’Аарон Фокс о ключевом эпизоде матча против «Хоукс» с участием Дэниэлса: «Люблю эти отчеты НБА о судействе»
Дайсон Дэниэлс отличился в решающий момент матча с «Сакраменто».
Защитник «Атланты» совершил победный блок-шот в ключевом владении встречи, когда Де’Аарон Фокс бросал при «-1» на последних секундах.
Фокс считает, что Дэниэлс нарушил правила, потому что попал не в мяч, а в руку. Он намекнул на это во время послематчевой пресс-конференции.
«Что там случилось? Судьи не зафиксировали нарушение. Люблю эти отчеты НБА о судействе, это всегда интересно. Сейчас я уже не могу ничего с этим сделать... Когда им это надо, руки становятся частью мяча», – заявил Фокс.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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