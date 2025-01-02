Карл-Энтони Таунс набрал 31 очко и 21 подбор, «Нью-Йорк» одержал 9-ю победу подряд
Карл-Энтони Таунс помог «Никс» продлить победную серию .
Звездный центровой набрал 31 очко, 21 подбор и 4 передачи, «Нью-Йорк» справился с «Ютой» (119:103) и одержал 9-ю победу подряд.
За 37 минут Таунс реализовал 10 из 20 с игры.
Карл-Энтони присоединился к Патрику Юингу в качестве единственного игрока в истории клуба, который набирал как минимум 30 очков и 20 подборов в нескольких матчах за один сезон.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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