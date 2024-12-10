Карл-Энтони Таунс стал автором решающего 3-очкового на последних секундах матча с «Рэпторс»
Карл-Энтони Таунс стал главным героем матча с «Рэпторс».
Центровой «Нью-Йорка» исполнил решающий 3-очковый за 6,3 секунды до завершения матча с «Торонто» при счете 110:108. После этого он прокричал «New York! New Fucking York!»
«Никс» в итоге победили 113:108. В активе Таунса 24 очка, 15 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 36 минут.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Knicks MSGN
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