Карл-Энтони Таунс стал автором решающего 3-очкового на последних секундах матча с «Рэпторс»

Карл-Энтони Таунс стал главным героем матча с «Рэпторс».

Центровой «Нью-Йорка » исполнил решающий 3-очковый за 6,3 секунды до завершения матча с «Торонто » при счете 110:108. После этого он прокричал «New York! New Fucking York!»

«Никс» в итоге победили 113:108. В активе Таунса 24 очка, 15 подборов, 6 передач, 2 перехвата и 2 блок-шота за 36 минут.