Карл-Энтони Таунс впервые сыграл в Миннесоте после обмена. Центровой «Никс» набрал 32 очка и 20 подборов в победном матче
Карл-Энтони Таунс впервые сыграл в Миннесоте после обмена в «Никс».
Звездный центровой «Никс» набрал 32 очка и 20 подборов в победном для нью-йоркской команды матче (133:107).
За 38 минут КАТ реализовал 10 из 12 с игры. В его активе также 6 передач и 2 перехвата.
Таунс сорвал овации зала и вместе с собравшимися посмотрел трибью-видео в свою честь перед игрой. Баскетболист провел девять сезонов в Миннесоте после того, как был выбран под 1-м номером на драфте 2015 года.
Перед началом тренировочного лагеря Карл-Энтони был обменян в «Нью-Йорк» на Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо,
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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