Карл-Энтони Таунс впервые сыграл в Миннесоте после обмена. Центровой «Никс» набрал 32 очка и 20 подборов в победном матче

Карл-Энтони Таунс впервые сыграл в Миннесоте после обмена в «Никс».

Звездный центровой «Никс» набрал 32 очка и 20 подборов в победном для нью-йоркской команды матче (133:107).

За 38 минут КАТ реализовал 10 из 12 с игры. В его активе также 6 передач и 2 перехвата.

Таунс сорвал овации зала и вместе с собравшимися посмотрел трибью-видео в свою честь перед игрой. Баскетболист провел девять сезонов в Миннесоте после того, как был выбран под 1-м номером на драфте 2015 года.

Перед началом тренировочного лагеря Карл-Энтони был обменян в «Нью-Йорк » на Джулиуса Рэндла и Донте Дивинченцо,