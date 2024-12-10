«Пеликанс» получают предложения по Хербу Джонсу и Си Джей Макколлуму

Команды НБА интересуются Хербом Джонсом и Си Джей Макколлумом.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Три звезды Пеликанс» — Ингрэм, Уильямсон и Мюррэй — еще не сыграли вместе ни одного матча. Команды уже начали выражать интерес к игрокам второстепенного состава «Пеликанс», таким как Джонс и Макколлум », – пишет Чарания.

«Новый Орлеан » занимает последнее место в Западной конференции с результатом 5-20. Ингрэм выбыл на неопределенный срок из-за сильного растяжения связок голеностопного сустава. Уильямсон также не играет из-за растяжения задней поверхности бедра.