0

«Пеликанс» получают предложения по Хербу Джонсу и Си Джей Макколлуму

Команды НБА интересуются Хербом Джонсом и Си Джей Макколлумом.

Об этом сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

«Три звезды Пеликанс» — Ингрэм, Уильямсон и Мюррэй — еще не сыграли вместе ни одного матча. Команды уже начали выражать интерес к игрокам второстепенного состава «Пеликанс», таким как Джонс и Макколлум», – пишет Чарания.

«Новый Орлеан» занимает последнее место в Западной конференции с результатом 5-20. Ингрэм выбыл на неопределенный срок из-за сильного растяжения связок голеностопного сустава. Уильямсон также не играет из-за растяжения задней поверхности бедра.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
logoНовый Орлеан
logoНБА
logoСи Джей Макколлум
logoХерберт Джонс
возможные переходы
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Рейтинг лучших команд НБА. «Кливленд» и «Бостон» на вершине, «Оклахома» вернулась в Топ-3
1вчера, 17:20
«Атланта» отказывается от предложений по обмену Лэрри Нэнса
1вчера, 13:30
НБА. Трипл-дабл Макси помог «Филадельфии» победить «Чикаго», «Голден Стэйт» оказался сильнее «Миннесоты» и другие результаты
169вчера, 04:50
Брэндон Ингрэм выбыл на неопределенный срок c серьезным растяжением связок
58 декабря, 17:26
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
«Бруклин» готов обменять Кэма Джонсона, Дориана Финни-Смита и Денниса Шредера
6сегодня, 14:37
«Майами» готов выслушать предложения по Джимми Батлеру. Игрок предпочитает «Даллас», «Хьюстон» и «Голден Стэйт»
15сегодня, 14:28
«Сказали, что будут большие проблемы». Тренер французской команды 3х3 рассказал, как федерация не пустила их в Россию
сегодня, 13:58
Джамал Кроуфорд: «Майкл Джордан пытался выменять меня»
4сегодня, 13:42
Еврокубок. «Трефл Сопот» – «Тренто», «Гамбург» примет «Валенсию»
сегодня, 13:25
Владимир Гомельский о чемпионских перспективах «Бостона»: «Шансы на повторение прошлогоднего успеха не более 20 процентов»
11сегодня, 12:33
Стефон Марбери считает, что MVP олимпийского турнира должен был стать Карри: «Вся планета следила за тем, что творил Стеф»
31сегодня, 11:45
Майк Джеймс: «Элвин Джентри не уважал меня как личность. Я пришел пообщаться, он включил телевизор. В НБА про людей часто говорят у них за спиной»
4сегодня, 10:21
Жоаким Ноа: «Не говорите мне, что Йокичу безразличен баскетбол. Он просто не стремится быть знаменитым»
3сегодня, 10:05
Владимир Демин: «Егор получил повреждение в начале игры с Провиденсом. Восстановление займет несколько недель»
сегодня, 08:53
Ко всем новостям
Последние новости
Кевин Дюрэнт может вернуться в пятницу в матче против «Юты»
24 минуты назад
Команды НБА проявляют интерес к Джерами Гранту, Анферни Саймонсу и Роберту Уильямсу
1055 минут назад
«У лучшего игрока всех времен теперь есть гимн». В сети появился рэп-клип Николы Йокича
3сегодня, 14:17Видео
Бобан Марьянович о «Сперс»: «Особенная организация. Их генменеджер ждал со мной в аэропорту до 11 вечера, когда прилетит моя семья. Потом таскал наши сумки»
3сегодня, 12:04
Том Тибодо о балансе между своей требовательностью и настроением игроков: «Обнимаю их каждый день»
6сегодня, 11:32
Виктор Вембаньяма о травме спины: «Не беспокоюсь об этом в долгосрочной перспективе»
сегодня, 11:20
Миленко Богичевич: «В НБА играют лучшие баскетболисты, но я гораздо больше люблю Евролигу»
сегодня, 11:13
Евгений Бабурин вторым в истории Лиги ВТБ добрался до отметки в 500 точных 3-очковых
сегодня, 11:06
Евролига запустила голосование за 25 лучших игроков в истории турнира. В числе 100 кандидатов пятеро россиян
сегодня, 09:45
Бадди Хилд: «Переход в «Уорриорз» помог мне снова обрести любовь к баскетболу»
6сегодня, 08:03