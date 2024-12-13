«Новый Орлеан» не заинтересован в обмене Херберта Джонса
Херберт Джонс вряд ли покинет «Пеликанс».
Как сообщает The Stein Line, «Новый Орлеан» не заинтересован в обмене 26-летнего форварда.
В прошлом году Джонс подписал с «Пеликанс» 4-летнее продление контракта.
В этом сезоне баскетболист в среднем набирает 10,7 очка, 3,4 подбора, 2,0 передачи и 1,9 перехвата за 31,3 минуты в семи матчах.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: The Stein Line
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