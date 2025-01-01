Майк Буденхольцер: «Сейчас у нас не самое легкое время, но наши ребята найдут способ преодолеть его»

Майк Буденхольцер признал, что «Санз» переживают непростой период.

«В этой лиге не бывает легко. У нас есть ребята, которые побеждали на высоком уровне, у которых большие ожидания, высокие стандарты.

Нужно проявлять лидерские способности, бороться, защищаться во второй половине. Нам нужно найти способы стать лучше. Сейчас у нас не самое легкое время, но наши ребята найдут способ преодолеть его. Мы найдем способ преодолеть его вместе», – сказал главный тренер «Финикса ».

«Санз» проиграли три матча подряд и занимают 11-е место в Западной конференции с результатом 15-17.