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  • Майк Буденхольцер: «Сейчас у нас не самое легкое время, но наши ребята найдут способ преодолеть его»
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Майк Буденхольцер: «Сейчас у нас не самое легкое время, но наши ребята найдут способ преодолеть его»

Майк Буденхольцер признал, что «Санз» переживают непростой период.

«В этой лиге не бывает легко. У нас есть ребята, которые побеждали на высоком уровне, у которых большие ожидания, высокие стандарты.

Нужно проявлять лидерские способности, бороться, защищаться во второй половине. Нам нужно найти способы стать лучше. Сейчас у нас не самое легкое время, но наши ребята найдут способ преодолеть его. Мы найдем способ преодолеть его вместе», – сказал главный тренер «Финикса».

«Санз» проиграли три матча подряд и занимают 11-е место в Западной конференции с результатом 15-17.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журналиста Джеральда Бурге в соцсети X
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