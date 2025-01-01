Брэдли Бил не доиграл матч против «Мемфиса» из-за ушиба бедра
Брэдли Бил получил ушиб левого бедра.
Атакующий защитник «Финикса» выбыл из строя во второй четверти матча против «Мемфиса» (112:117), жестко упав на бедро. Бил сыграл в матче 12 минут, набрав 3 очка, сделав 1 подбор, 2 передачи и 1 перехват.
Степень тяжести повреждения и сроки возвращения Била станут известны позже.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем