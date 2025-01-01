Брэдли Бил не доиграл матч против «Мемфиса» из-за ушиба бедра

Брэдли Бил получил ушиб левого бедра.

Атакующий защитник «Финикса » выбыл из строя во второй четверти матча против «Мемфиса » (112:117), жестко упав на бедро. Бил сыграл в матче 12 минут, набрав 3 очка, сделав 1 подбор, 2 передачи и 1 перехват.

Степень тяжести повреждения и сроки возвращения Била станут известны позже.