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Брэдли Бил не доиграл матч против «Мемфиса» из-за ушиба бедра

Брэдли Бил получил ушиб левого бедра.

Атакующий защитник «Финикса» выбыл из строя во второй четверти матча против «Мемфиса» (112:117), жестко упав на бедро. Бил сыграл в матче 12 минут, набрав 3 очка, сделав 1 подбор, 2 передачи и 1 перехват.

Степень тяжести повреждения и сроки возвращения Била станут известны позже.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: ESPN.com
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травмы
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