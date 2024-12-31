Ройс О’Нил выбыл из состава «Финикса» минимум на 10 дней из-за растяжения голеностопа
«Санз» временно лишились Ройса О’Нила.
Форвард получил растяжение голеностопа в матче с «Голден Стэйт».
31-летний баскетболист пропустит минимум 10 дней, после чего пройдет повторное обследование.
О’Нил набирает 10,5 очка, 5,5 подбора, 2,4 передачи и 1 перехват в среднем за матч в нынешнем сезоне.
«Финикс» проиграл 7 из 10 последних матчей и занимает 11 место на Западе с результатом 15-16.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети обозревателя Шэйна Янга
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