30+10+7 от Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту»

«Наггетс» обыграли «Джаз» – 122:103.

Наиболее результативным игроком матча стал центровой «Денвера » Никола Йокич . На его счету 30 очков, 10 подборов, 7 передач, 1 перехват и 1 блок-шот. Йокич реализовал 13 из 19 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 2 из 3 штрафных.

«Денвер» уступил первую четверть хозяевам со счетом 34:35. Йокич удержал минимальную разницу, набрав 19 очков (8 из 10 с игры) в стартовой 12-минутке.