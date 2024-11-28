30+10+7 от Николы Йокича помогли «Денверу» обыграть «Юту»
«Наггетс» обыграли «Джаз» – 122:103.
Наиболее результативным игроком матча стал центровой «Денвера» Никола Йокич. На его счету 30 очков, 10 подборов, 7 передач, 1 перехват и 1 блок-шот. Йокич реализовал 13 из 19 бросков с игры, 2 из 3 трехочковых и 2 из 3 штрафных.
«Денвер» уступил первую четверть хозяевам со счетом 34:35. Йокич удержал минимальную разницу, набрав 19 очков (8 из 10 с игры) в стартовой 12-минутке.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube «Денвера»
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