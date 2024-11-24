Дабл-дабл (34+13+8) Николы Йокича помог «Денверу» крупно обыграть «Лейкерс»
«Наггетс» победили «Лейкерс» – 127:102.
Никола Йокич был близок к очередному трипл-даблу. На его счету 34 очка, 13 подборов, 8 передач, 2 перехвата и 1 блок-шот. Центровой реализовал 12 из 20 бросков с игры, 3 из 7 трехочковых и 7 из 8 штрафных.
Майкл Портер стал вторым в матче по результативности с 24 очками и 11 подборами. Ни один из игроков «Лейкерс» не преодолел планку в 20 очков.
«Лейкерс» вели по итогам первой половины, но упустили матч в третьей четверти.
Расселл Уэстбрук набрал 14 очков, 11 передач и 7 подборов в игре против бывшей команды.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: YouTube НБА
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