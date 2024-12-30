«Бахчешехир» объявил о подписании Фуркана Коркмаза

Фуркан Коркмаз продолжит карьеру в «Бахчешехире».

27-летний турецкий форвард (201 см) перебрался в родную страну после неудачного выступления за «Монако ». Коркмаз поучаствовал всего в трех матчах в рамках Евролиги , набирая 4,7 очка, 2,3 подбора и 1 перехват в среднем.

Баскетболист ожидал предложений от других участников наиболее престижного европейского клубного турнира, предпочтительно из Турции, но в итоге оказался в «Бахчешехире ». Новый клуб игрока занимает 1-е место в группе А Еврокубка с результатом 10-2.

Коркмаз присоединился к команде до конца нынешнего сезона.