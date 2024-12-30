«Бахчешехир» объявил о подписании Фуркана Коркмаза
Фуркан Коркмаз продолжит карьеру в «Бахчешехире».
27-летний турецкий форвард (201 см) перебрался в родную страну после неудачного выступления за «Монако». Коркмаз поучаствовал всего в трех матчах в рамках Евролиги, набирая 4,7 очка, 2,3 подбора и 1 перехват в среднем.
Баскетболист ожидал предложений от других участников наиболее престижного европейского клубного турнира, предпочтительно из Турции, но в итоге оказался в «Бахчешехире». Новый клуб игрока занимает 1-е место в группе А Еврокубка с результатом 10-2.
Коркмаз присоединился к команде до конца нынешнего сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бахчешехира»
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