1

«Бахчешехир» объявил о подписании Фуркана Коркмаза

Фуркан Коркмаз продолжит карьеру в «Бахчешехире».

27-летний турецкий форвард (201 см) перебрался в родную страну после неудачного выступления за «Монако». Коркмаз поучаствовал всего в трех матчах в рамках Евролиги, набирая 4,7 очка, 2,3 подбора и 1 перехват в среднем.

Баскетболист ожидал предложений от других участников наиболее престижного европейского клубного турнира, предпочтительно из Турции, но в итоге оказался в «Бахчешехире». Новый клуб игрока занимает 1-е место в группе А Еврокубка с результатом 10-2.

Коркмаз присоединился к команде до конца нынешнего сезона.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Бахчешехира»
logoБахчешехир
переходы
logoЕврокубок
logoчемпионат Турции
logoМонако
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoФуркан Коркмаз
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»
27 декабря, 20:29
Чемпионат Турции. «Фенербахче» в гостях победил «Бахчешехир», «Тофаш» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
22 декабря, 20:06
Еврокубок. «Бахчешехир» выиграл у «Гран-Канарии», «Арис» был сильнее «Литкабелиса»
17 декабря, 20:56
Рекомендуем
Главные новости
Руи Хатимура о «Лейкерс»: «Мы больше доверяем друг другу, особенно после прихода новых тренеров»
13 минут назад
НБА. «Голден Стэйт» примет «Кливленд», «Сакраменто» встретится с «Далласом» и другие матчи
33 минуты назад
Лу Уильямс: «Руководству «Кингз» пришлось выбирать между их звездами и тренером, который только что подписал продление»
158 минут назад
Чендлер Парсонс о дисквалификации Наджи Маршалла: «Что еще делать, когда 213-сантиметровый мужик дает тебе оплеуху?»
2сегодня, 16:19
Джейлен Браун: «Мы запустили игру в защите. Слишком расслабились»
1сегодня, 15:45
«Лейкерс» продолжают искать возможности укрепления состава
7сегодня, 15:32
Жорди Фернандес о распродаже «Нетс»: «Буду скучать по жесткости, лидерству и ежедневной атмосфере радости»
3сегодня, 15:15
Тео Маледон стал MVP декабря Евролиги
сегодня, 15:05Фото
«Сан-Антонио» всерьез интересуется защитником «Индианы» Эндрю Нембхардом (Джейк Фишер)
5сегодня, 14:57
«Париж» является ключевым элементом планов НБА в Европе
1сегодня, 14:40
Ко всем новостям
Последние новости
ACB. «Валенсия» – «Форса Льейда», «Ховентуд» против «Гран-Канарии»
21 минуту назад
Чемпионат Турции. 34 очка Сэйбена Ли принесли «Манисе» победу над «Бешикташем», «Бурсаспор» сыграет с «Яловаспором»
24 минуты назад
Адриатическая лига. «Игокеа» обыграла «Морнар Бар», «Партизан» встретится с «Цедевитой-Олимпией»
28 минут назадLive
«Ваноли Кремона» отправила в отставку главного тренера Демиса Кавину
43 минуты назад
Александр Церковный: «После того как нас сняли с дистанции в 2022 году, я достаточно долго не мог заставить себя смотреть Евролигу»
сегодня, 13:10
Донте Дивинченцо не удалось поставить сверху с сопротивлением Вембаньямы. Игрок «Вулвз» показал себе жест «слишком маленький»
2сегодня, 11:10Видео
«Партизан» и «Панатинаикос» проведут товарищеский матч в Австралии
сегодня, 10:38
«Безумие, помноженное на вечность!» «Вид сверху» вспомнил, как Ромео Трэвис призывал Леброна переходить в «Красный Октябрь» на 30-летие
сегодня, 09:33Видео
Тель-авивский «Маккаби» не собирается расставаться с Дэвидом Деджулиусом
сегодня, 09:05
Чемпионат Греции. «Олимпиакос» выиграл у «Лавриона», «Панатинаикос» разгромил «Кардицас» и продлил серию до 12-0
вчера, 20:42
Рекомендуем