Еврокубок. «Бахчешехир» – «Гран-Канария», «Арис» примет «Литкабелис»
Сегодня пройдут три матча регулярного чемпионата Еврокубка.
Турецкий «Бахчешехир» сыграет с испанской «Гран-Канарией», греческий «Арис» примет литовский «Литкабелис».
Регулярный чемпионат
Группа А
Положение команд: Бахчешехир Турция – 9-2, Гран-Канария Испания – 9-2, Бешикташ Турция – 7-4, Ульм Германия – 7-4, Хапоэль Тель-Авив Израиль – 6-5, Вулвз Литва – 6-5, Будучность Черногория – 4-7, Тренто Италия – 4-7, Ховентуд Испания – 3-8, Сопот Польша – 0-11.
Группа B
Положение команд: Валенсия Испания – 10-0, Хапоэль Иерусалим Израиль – 7-4, Цедевита-Олимпия Словения – 7-4, Бурк Франция – 6-5, Клуж Румыния – 6-5, Тюрк Телеком Турция – 6-5, Венеция Италия – 5-6, Литкабелис Литва – 3-7, Арис Греция – 2-9, Гамбург Германия – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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