Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Бахчешехир» встретится с «Фенербахче» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Тофаш» примет «Тюрк Телеком». Его конкурента за первое место «Фенербахче» ожидает игра с «Бахчешехиром» на выезде.
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тофаш – 9-1, Анадолу Эфес – 8-2, Бешикташ – 8-2, Галатасарай – 8-3, Каршияка – 7-3, Бахчешехир – 6-4, Мерсин – 5-6, Бурсаспор – 4-5, Тюрк Телеком – 4-6, Петким Спор – 4-7, Маниса – 2-8, Меркезефенди – 2-8, Бююкчекмедже – 2-8, Дарушафака – 2-9, Яловаспор – 2-9.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
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