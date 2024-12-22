Чемпионат Турции. «Тофаш» сыграет с «Тюрк Телекомом», «Бахчешехир» встретится с «Фенербахче» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Тофаш » примет «Тюрк Телеком ». Его конкурента за первое место «Фенербахче» ожидает игра с «Бахчешехиром » на выезде. Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 9-1, Тофаш – 9-1, Анадолу Эфес – 8-2, Бешикташ – 8-2, Галатасарай – 8-3, Каршияка – 7-3, Бахчешехир – 6-4, Мерсин – 5-6, Бурсаспор – 4-5, Тюрк Телеком – 4-6, Петким Спор – 4-7, Маниса – 2-8, Меркезефенди – 2-8, Бююкчекмедже – 2-8, Дарушафака – 2-9, Яловаспор – 2-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.