0

Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бахчешехир» в гостях обыграл «Тюрк Телеком».

Чемпионат Турции

Регулярный чемпионат 

Положение команд: Фенербахче – 10-1, Тофаш – 10-1, Анадолу Эфес – 9-2, Бешикташ – 8-2, Галатасарай – 8-3, Каршияка – 8-3, Бахчешехир – 7-5, Бурсаспор – 5-5, Мерсин – 5-6, Петким Спор – 4-7, Тюрк Телеком – 4-8, Меркезефенди – 2-9, Маниса – 2-9, Бююкчекмедже – 2-9, Дарушафака – 2-9, Яловаспор – 2-9.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское. 

Опубликовал: Виталий Ясеневич
результаты
logoБахчешехир
logoТюрк Телеком
logoчемпионат Турции
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат Турции. «Фенербахче» в гостях победил «Бахчешехир», «Тофаш» выиграл у «Тюрк Телекома» и другие результаты
22 декабря, 20:06
Чемпионат Турции. «Меркезефенди» взял верх над «Бахчешехиром», «Тюрк Телеком» обыграл «Дарушафаку»
5 мая, 19:27
Чемпионат Турции. «Бююкчекмедже» победил «Петким Спор», «Тюрк Телеком» уступил «Бешикташу»
28 апреля, 19:45
Рекомендуем
Главные новости
Евролига. «Бавария» – «Панатинаикос», «Баскония» встречается с «Парижем» и другие матчи
223 минуты назадLive
НБА. «Финикс» встретится с «Далласом», «Клипперс» сыграют с «Голден Стэйт» и другие матчи
124 минуты назад
Продажа «Бостона» может повлиять на планы расширения НБА
29 минут назад
Леброн Джеймс и Руи Хатимура не пришли на тренировку по причине болезни, могут пропустить следующий матч
144 минуты назад
73% игроков НБА уже не имеют или близки к отсутствию возможности претендовать на индивидуальные награды сезона из-за необходимого количества матчей
1055 минут назад
Скаут НБА: «Действия «Хьюстона» могут изменить картину всей лиги»
2сегодня, 19:47
Джимми Батлер не встретился с командой в Орландо, оставшись в Майами
4сегодня, 19:30
Шарунас Ясикявичюс о переносе матча с «Парижем»: «Евролига открыла ящик Пандоры. Много странных решений за последний год»
1сегодня, 19:12
Джордан Миллер о Кавае Ленарде на тренировках: «Кажется, он ничего не утратил. Кавай есть Кавай»
1сегодня, 18:54
Кавай Ленард выпустил новую рекламу New Balance Kawhi 4 с намеком на скорое возвращение
1сегодня, 18:44Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Сплит» победил «Морнар Бар», «Цибона» играет с «Борацем»
15 минут назад
ACB. «Ховентуд» крупно обыграл «Форса Льейду», «Гран-Канария» против «Валенсии»
18 минут назад
Центровой Урош Плавшич присоединился к «Бешикташу» на правах аренды
сегодня, 18:06Фото
Чемпионат Франции. «Шоле» – «Ле-Ман», «Бурк» встретится с «Сен-Кантеном» и другие матчи
сегодня, 15:22
«Промитеас» подписал Джордана Дэвиса и Сотириса Икономопулоса
сегодня, 13:59Фото
Светислав Пешич заявил, что слова о выборе сербской сборной Андреем Стояковичем относились к Тристану Вукчевичу
сегодня, 13:44
Макколлум, Радзявичюс, Сельяс, Олстон и Камагате – в символической пятерке группового этапа Лиги чемпионов
сегодня, 13:06Фото
Лука Шаманич близок к переходу в «Басконию»
сегодня, 11:52
Трэй Янг о камбэке в матче с «Буллс»: «У «Чикаго» вообще все залетало, так что была мысль, что все еще можно поменять»
4сегодня, 10:15
Паскаль Сиакам о проблемах «Пэйсерс» на подборе: «Этим должна заниматься вся пятерка, а не только Тернер при моей помощи»
сегодня, 08:49
Рекомендуем