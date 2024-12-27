Чемпионат Турции. «Тюрк Телеком» уступил «Бахчешехиру»

Сегодня прошел один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Бахчешехир » в гостях обыграл «Тюрк Телеком ». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Фенербахче – 10-1, Тофаш – 10-1, Анадолу Эфес – 9-2, Бешикташ – 8-2, Галатасарай – 8-3, Каршияка – 8-3, Бахчешехир – 7-5, Бурсаспор – 5-5, Мерсин – 5-6, Петким Спор – 4-7, Тюрк Телеком – 4-8, Меркезефенди – 2-9, Маниса – 2-9, Бююкчекмедже – 2-9, Дарушафака – 2-9, Яловаспор – 2-9. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.