Донте Дивинченцо не удалось поставить сверху с сопротивлением Вембаньямы. Игрок «Вулвз» показал себе жест «слишком маленький»
Донте Дивинченцо забавно отреагировал на попытку данка через Виктора Вембаньяму.
Защитнику «Миннесоты» не удалось поставить сверху с сопротивлением 224-сантиметрового француза из «Сан-Антонио».
Игрок «Вулвз» показал жест «слишком маленький», адресуя его самому себе.
Дивинченцо набрал 26 очков и помог «Миннесоте» победить со счетом 112:110.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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