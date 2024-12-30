Донте Дивинченцо не удалось поставить сверху с сопротивлением Вембаньямы. Игрок «Вулвз» показал себе жест «слишком маленький»

Донте Дивинченцо забавно отреагировал на попытку данка через Виктора Вембаньяму.

Защитнику «Миннесоты» не удалось поставить сверху с сопротивлением 224-сантиметрового француза из «Сан-Антонио ».

Игрок «Вулвз» показал жест «слишком маленький», адресуя его самому себе.

Дивинченцо набрал 26 очков и помог «Миннесоте» победить со счетом 112:110.