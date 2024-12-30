34 очка и 8 подборов от Вембаньямы не спасли «Сан-Антонио» от поражения в матче с «Миннесотой»
Виктор Вембаньяма продолжил серию впечатляющих выступлений в Миннеаполисе.
Бигмен «Сперс» набрал 34 очка, 8 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 2 блок-шота в матче с «Вулвз» (110:112).
За 37 минут француз реализовал 13 из 30 с игры (4 из 12 из-за дуги).
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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