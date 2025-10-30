Василие Мицич о 6-1 в Евролиге: «Меня ждали в команде. Дали роль, за которую не пришлось сражаться, это позволило легко найти ритм»

Василие Мицич рассказал о возвращении в Европу.

Сербский разыгрывающий приехал в «Хапоэль Тель-Авив » из НБА, став самым высокооплачиваемым баскетболистом Евролиги.

Клуб начал дебютный сезон в главном турнире Европы с результатом 6-1 и идет на 1-м месте.

«Не знаю, как все выглядит снаружи, но самое главное здесь – энтузиазм, желание быстро адаптироваться к своей роли, взять лучшее друг от друга. Здоровый подход, с учетом количества матчей, который мы демонстрируем с самого начала.

Все это здорово. У меня было не слишком удачное лето. Тяжелое психологически. Но я достаточно опытен, чтобы сосредоточиться на своих проблемах и не кивать на других. Перенес этот настрой и на работу в нынешнем клубе. Новое окружение, история, ожидания.

Разница здесь в том, что меня тут ждали. Сразу дали роль, за которую не пришлось сражаться, это позволило легко найти свой ритм.

Снова радуюсь баскетболу. Нравится выходить на площадку. Мне это нужно, чтобы сохранять тонус. Здесь у меня есть право на ошибку», – поделился Мицич .

Серб набирает 15,6 очка, 3,9 передачи, 2 подбора и 1 перехват за 25,2 минуты в среднем в Евролиге, реализуя 65,6% бросков с игры и 38,5% из-за дуги.