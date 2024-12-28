Виктор Вембаньяма сыграл с болельщиками в шахматы в Вашингтон-сквере в Нью-Йорке
Виктор Вембаньяма сыграл с болельщиками в шахматы в нью-йоркском парке.
НБА опубликовала видео о том, как центровой «Сан-Антонио» играет с болельщиками в шахматы в парке Вашингтон-сквер в Нью-Йорке.
«Кто хочет встретиться со мной на юго-западном углу парка Вашингтон-сквер, чтобы поиграть в шахматы? Я там», – ранее написал француз на своей странице в соцсети X.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт НБА в соцсети X
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