Виктор Вембаньяма лидирует по защите под кольцом (46,9% реализации у оппонентов)
Противники Виктора Вембаньямы хуже всего реализуют броски у кольца.
Его оппоненты попадают только 46,9% попыток рядом со щитом.
Топ-9 (минимум 150 эпизодов в защите):
Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио», 46,9%);
Брук Лопес («Милуоки», 51);
Джарретт Аллен («Кливленд», 51,8);
Уокер Кесслер («Юта», 53,5);
Дэниэл Гэффорд («Даллас», 53,5);
Руди Гобер («Миннесота», 54,7);
Ивица Зубац («Клипперс», 55);
Майлз Тернер («Индиана», 55,8);
Эван Мобли («Кливленд», 57).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети The Lead
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