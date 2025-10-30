5

Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера

NBA.com выложил рейтинг лучших новичков сезона-2025/2026.

Защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб, вместе с Тайризом Макси составляющий самую результативную заднюю линию лиги, возглавляет первую редакцию рейтинга. Эджкомб внес значимый вклад в успешный старт чемпионата для команды (4-0).

Седрик Кауард из «Мемфиса» попадает 69,7% бросков с игры и 64,3% трехочковых, набирая 16,5 очка в среднем, это сочетание отправило его на 2-е место.

Замыкает тройку лидеров защитник «Сперс» Дилан Харпер. Харпер входит в Топ-5 среди новичков по 7 статистическим категориям. «Не замыкаюсь на чем-то одном, стараюсь быть универсальным», – заявлял баскетболист. Его основные показатели – 14,8 очка, 5,3 подбора и 4,8 передачи в среднем.

Топ-10 новичков по версии NBA.com:

  1. Ви Джей ЭджкомбФиладельфия», драфт: 3);

  2. Седрик Кауард («Мемфис», драфт: 11);

  3. Дилан Харпер («Сан-Антонио», драфт: 2);

  4. Купер Флэгг («Даллас», драфт: 1);

  5. Тре Джонсон («Вашингтон», драфт: 6);

  6. Кон Книппел («Шарлотт», драфт: 4);

  7. Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», драфт: 7);

  8. Дерик Куин («Новый Орлеан», драфт: 13);

  9. Коллин Мюррэй-Бойлс («Торонто», драфт: 9);

  10. Райан Колкбреннер («Шарлотт», драфт: 34).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт НБА
