Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера
Защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб, вместе с Тайризом Макси составляющий самую результативную заднюю линию лиги, возглавляет первую редакцию рейтинга. Эджкомб внес значимый вклад в успешный старт чемпионата для команды (4-0).
Седрик Кауард из «Мемфиса» попадает 69,7% бросков с игры и 64,3% трехочковых, набирая 16,5 очка в среднем, это сочетание отправило его на 2-е место.
Замыкает тройку лидеров защитник «Сперс» Дилан Харпер. Харпер входит в Топ-5 среди новичков по 7 статистическим категориям. «Не замыкаюсь на чем-то одном, стараюсь быть универсальным», – заявлял баскетболист. Его основные показатели – 14,8 очка, 5,3 подбора и 4,8 передачи в среднем.
Топ-10 новичков по версии NBA.com:
Ви Джей Эджкомб («Филадельфия», драфт: 3);
Седрик Кауард («Мемфис», драфт: 11);
Дилан Харпер («Сан-Антонио», драфт: 2);
Купер Флэгг («Даллас», драфт: 1);
Тре Джонсон («Вашингтон», драфт: 6);
Кон Книппел («Шарлотт», драфт: 4);
Джеремайя Фирс («Новый Орлеан», драфт: 7);
Дерик Куин («Новый Орлеан», драфт: 13);
Коллин Мюррэй-Бойлс («Торонто», драфт: 9);
Райан Колкбреннер («Шарлотт», драфт: 34).