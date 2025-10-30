Рейтинг новичков НБА. Ви Джей Эджкомб открывает сезон в роли лидера

NBA.com выложил рейтинг лучших новичков сезона-2025/2026.

Защитник «Филадельфии» Ви Джей Эджкомб, вместе с Тайризом Макси составляющий самую результативную заднюю линию лиги, возглавляет первую редакцию рейтинга. Эджкомб внес значимый вклад в успешный старт чемпионата для команды (4-0).

Седрик Кауард из «Мемфиса » попадает 69,7% бросков с игры и 64,3% трехочковых, набирая 16,5 очка в среднем, это сочетание отправило его на 2-е место.

Замыкает тройку лидеров защитник «Сперс» Дилан Харпер . Харпер входит в Топ-5 среди новичков по 7 статистическим категориям. «Не замыкаюсь на чем-то одном, стараюсь быть универсальным», – заявлял баскетболист. Его основные показатели – 14,8 очка, 5,3 подбора и 4,8 передачи в среднем.

Топ-10 новичков по версии NBA.com: