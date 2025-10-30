Купер Флэгг набрал 15+10 и показал жест «слишком маленький» Мэку Макклангу в игре с «Индианой»

Купер Флэгг радуется баскетболу.

«Даллас » потерял Энтони Дэвиса в 1-й четверти но одержал вторую победу в чемпионате, обыграв «Индиану» – 107:105.

На счету 1-го номера драфта Купера Флэгга второй дабл-дабл – 15 очков (6 из 11 с игры), 10 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.

Ближе к концу матча Флэгг показал жест «слишком маленький» в адрес новобранца «Пэйсерс» Мэка Маккланга , продавив его в «краске».

«Просто развлекался. Хочу получать удовольствие от баскетбола», – прокомментировал эпизод форвард после матча.