Купер Флэгг набрал 15+10 и показал жест «слишком маленький» Мэку Макклангу в игре с «Индианой»

Купер Флэгг радуется баскетболу.

«Даллас» потерял Энтони Дэвиса в 1-й четверти но одержал вторую победу в чемпионате, обыграв «Индиану» – 107:105.

На счету 1-го номера драфта Купера Флэгга второй дабл-дабл – 15 очков (6 из 11 с игры), 10 подборов, 4 передачи и 1 блок-шот.

Ближе к концу матча Флэгг показал жест «слишком маленький» в адрес новобранца «Пэйсерс» Мэка Маккланга, продавив его в «краске».

«Просто развлекался. Хочу получать удовольствие от баскетбола», – прокомментировал эпизод форвард после матча.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Джоуи Мистретты
