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Вембаньяма обменялся майками с юным поклонником после матча с «Нетс»

Виктор Вембаньяма осчастливил юного поклонника.

Лидер «Сперс» обменялся майками с юным болельщиком после матча с «Нетс» в Бруклине.

«Сан-Антонио» победил 96:87.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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