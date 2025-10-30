Лоренцо Браун выбыл из состава «Милана» до декабря

Лоренцо Браун пропустит еще несколько недель.

Защитник получил травму икроножной мышцы 14 октября в игре против «Баварии». Восстановление игрока затягивается.

По последним данным, Браун пропустит еще несколько недель и, скорее всего, вернется только в декабре. «Милан » идет с результатом 2-5 в Евролиге, опережая по этому показателю только «Басконию».

Команда также не может рассчитывать на травмированных форвардов Зака Ледэя и Джоша Нибо .