Лоренцо Браун выбыл из состава «Милана» до декабря
Лоренцо Браун пропустит еще несколько недель.
Защитник получил травму икроножной мышцы 14 октября в игре против «Баварии». Восстановление игрока затягивается.
По последним данным, Браун пропустит еще несколько недель и, скорее всего, вернется только в декабре. «Милан» идет с результатом 2-5 в Евролиге, опережая по этому показателю только «Басконию».
Команда также не может рассчитывать на травмированных форвардов Зака Ледэя и Джоша Нибо.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
