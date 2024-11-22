Сэйбен Ли, как ожидается, покинет «Маккаби» и вернется в «Манису»

Сэйбен Ли не задержался в «Маккаби Тель-Авив».

Разыгрывающий (25 лет, 188 см), как ожидается, покинет израильский клуб и вернется в «Манису», в которой начинал сезон.

Ли присоединился к «Маккаби » в середине октября. По итогам первых пяти матчей Евролиги он в среднем набирал 15,4 очка, 2,2 подбора и 3,4 передачи, реализуя 52% двухочковых и 42% из-за дуги.

Ли заключал контракт, обговорив с клубом нежелание посещать Тель-Авив из-за напряженной обстановки в регионе. Постепенно эта ситуация стала все более проблемной для тренерского штаба «Маккаби». Роль игрока в последних матчах снижалась.

Стороны в ближайшее время должны расторгнуть контракт. Ли вернется в «Манису», если не получит выгодное предложение из Евролиги .