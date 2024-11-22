Сэйбен Ли, как ожидается, покинет «Маккаби» и вернется в «Манису»
Сэйбен Ли не задержался в «Маккаби Тель-Авив».
Разыгрывающий (25 лет, 188 см), как ожидается, покинет израильский клуб и вернется в «Манису», в которой начинал сезон.
Ли присоединился к «Маккаби» в середине октября. По итогам первых пяти матчей Евролиги он в среднем набирал 15,4 очка, 2,2 подбора и 3,4 передачи, реализуя 52% двухочковых и 42% из-за дуги.
Ли заключал контракт, обговорив с клубом нежелание посещать Тель-Авив из-за напряженной обстановки в регионе. Постепенно эта ситуация стала все более проблемной для тренерского штаба «Маккаби». Роль игрока в последних матчах снижалась.
Стороны в ближайшее время должны расторгнуть контракт. Ли вернется в «Манису», если не получит выгодное предложение из Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: BasketNews
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