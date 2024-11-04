Дэвид Деджулиус присоединился к «Маккаби Тель-Авив»
Дэвид Деджулиус собирается дебютировать за «Маккаби» в Евролиге.
Американский разыгрывающий (25 лет, 183 см) сможет помочь израильскому клубу в матче против «Виртуса».
Баскетболист покинул греческий «Арис», в котором начал этот сезон. В 6 матчах Еврокубка Деджулиус в среднем набирал 14,3 очка, 1,5 подбора и 2,7 передачи. Его показатели в греческой лиге – 18,5 очка, 3 подбора и 5,3 передачи.
Ожидается, что защитник будет принимать участие и в матчах национального чемпионата в отличие от ряда других иностранных баскетболистов, выступающих за израильские клубы, но не посещающих территорию страны.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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