Тревион Уильямс близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»
Тревион Уильямс может продолжить карьеру в Израиле.
Издание One сообщает, что «Маккаби Тель-Авив» близок к соглашению с немецкой «Альбой» о переходе центрового Тревиона Уильямса.
Американский баскетболист (24 года, 206 см) проводит первый сезон в Евролиге и набирает 10,8 очка, 6,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за немецкий клуб.
«Маккаби» пытается усилить состав после неудачного начала в европейском клубном турнире с результатом 4-13. «Альба» остается единственной командой с худшими показателями, чем у израильского клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: One
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