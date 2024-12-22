Тревион Уильямс близок к переходу в «Маккаби Тель-Авив»

Тревион Уильямс может продолжить карьеру в Израиле.

Издание One сообщает, что «Маккаби Тель-Авив » близок к соглашению с немецкой «Альбой» о переходе центрового Тревиона Уильямса .

Американский баскетболист (24 года, 206 см) проводит первый сезон в Евролиге и набирает 10,8 очка, 6,9 подбора и 3,1 передачи в среднем за немецкий клуб.

«Маккаби» пытается усилить состав после неудачного начала в европейском клубном турнире с результатом 4-13. «Альба » остается единственной командой с худшими показателями, чем у израильского клуба.