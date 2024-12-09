«Маккаби» близок к соглашению с форвардом Тайлером Куком
«Маккаби Тель-Авив» ищет возможности для усиления.
По сообщению инсайдера Маттео Андреани, израильский клуб близок к соглашению с американским тяжелым форвардом Тайлером Куком (27 лет, 203 см).
Баскетболист перебрался в Европу в чемпионат Испании в сезоне-2023/24 после трех лет в НБА.
Кук присоединился к турецкому «Меркезефенди» в сентябре. на его счету 16,8 очка и 6,9 подбора в среднем в 9 матчах национального чемпионата.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Маттео Андреани
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