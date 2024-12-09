«Маккаби» близок к соглашению с форвардом Тайлером Куком

«Маккаби Тель-Авив» ищет возможности для усиления.

По сообщению инсайдера Маттео Андреани, израильский клуб близок к соглашению с американским тяжелым форвардом Тайлером Куком (27 лет, 203 см).

Баскетболист перебрался в Европу в чемпионат Испании в сезоне-2023/24 после трех лет в НБА.

Кук присоединился к турецкому «Меркезефенди» в сентябре. на его счету 16,8 очка и 6,9 подбора в среднем в 9 матчах национального чемпионата.