  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Мэджик Джонсон: «Агент Джейсона Тейтума не хотел просмотра в «Лейкерс», потому что у нас было слишком много форвардов»
0

Мэджик Джонсон: «Агент Джейсона Тейтума не хотел просмотра в «Лейкерс», потому что у нас было слишком много форвардов»

Агент Джейсона Тейтума не хотел, чтобы тот проходил просмотр в «Лейкерс».

«Джейсон Тейтум признался, что был расстроен тем, что «Лейкерс» не выбрали его на драфте и даже не рассматривали его. Мы рассматривали его. Я был президентом клуба на тот момент. Поблема была в том, что у нас было слишком много форвардов.

Я не мог взять его, потому что у нас были Брэндон Ингрэм, которому предстоял лишь второй сезон в лиге, Джулиус Рэндл и Лэрри Нэнс-младший. У нас уже была проблема, потому что все они хотели играть. Если бы я взял еще одного форварда, мы бы никогда не увидели нынешнего Тейтума, потому что он бы сидел на скамейке.

На тот момент нам нужен был разыгрывающий, поэтому мы выбрали Лонзо Болла. Мы не хотели, чтобы у команды возникли проблемы из-за еще одного молодого форварда. Но я рад за Джейсона, потому что он великолепен в «Селтикс».

Я хочу, чтобы Джейсон знал, что мы рассматривали его, но его агент также не хотел, чтобы мы приглашали его на просмотр. Он не хотел, чтобы Тейтум попал в «Лейкерс», потому что у нас было слишком много форвардов. Поэтому у него и не было просмотра в «Лейкерс». Я был там и могу рассказать Джейсону, что произошло на самом деле. Его агент не хотел просмотра, потому что у нас была плохая ситуация для Джейсона», – рассказал член Зала славы.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт SiriusXM NBA Radio в соцсети X
logoДжейсон Тейтум
logoМэджик Джонсон
logoЛейкерс
logoНБА
logoБостон
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чипсы, жареная курица, пончики и джамбалайя. От какой вредной пищи не могут отказаться звезды НБА?
71вчера, 19:15
Никола Йокич, Лука Дончич и Яннис Адетокумбо продолжают лидировать в рейтинге The Ringer
715 декабря, 20:30
«Гонка за MVP». Никола Йокич, Яннис Адетокумбо и Шэй Гилджес-Александер вошли в Топ-3
613 декабря, 15:59
Джейлен Грин – самый неэффективный шутер со средней дистанции, Джейсон Тейтум – на втором месте
1012 декабря, 14:37Фото
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Кристапс Порзингис о самоубийстве Тиммы: «Человеческие отношения – краеугольный камень нашего психического здоровья»
330 минут назадФото
«Надо дать возможность пережить случившееся». Анастасия Волочкова попросила оставить Анну Седокову в покое после самоубийства Яниса Тиммы
640 минут назад
Единая лига ВТБ. «Уралмаш» – «Автодор», «Астана» встретится с «Пармой»
56 минут назад
Евролига. «Барселона» – «Фенербахче», «Париж» сыграет с «Реалом» и другие матчи
сегодня, 12:11
Мария Погребняк о самоубийстве Тиммы: «Очень эгоистичный поступок»
18сегодня, 11:48
Александр Медведев: «Тимма справлялся с сильными соперниками, но не смог преодолеть личную драму. И никто ему не помог»
29сегодня, 10:54
Мария Лопатова: «Вспоминаю, как Тимма и Седокова гостили у меня в Лос-Анджелесе на заре своих отношений. Были такие молодые и счастливые»
3сегодня, 10:38
Владимир Гомельский: «Янис Тимма мог играть на любом уровне, включая НБА»
10сегодня, 09:31
Бывший агент Тиммы Станислав Рыжов: «Запомнил его жизнерадостным и позитивным»
1сегодня, 09:14
«Был в хорошем настроении и постоянно улыбался». Перед смертью Янис Тимма жил в отеле за 5 тысяч рублей в сутки
12сегодня, 09:07Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Шоле» против «Дижона»
сегодня, 12:13
Еврокубок. «Бахчешехир» – «Гран-Канария», «Арис» примет «Литкабелис»
сегодня, 11:55
«У нас всегда будут теплые воспоминания о тебе». Первая жена Яниса Тиммы отреагировала на смерть баскетболиста
6сегодня, 11:23Фото
Римас Куртинайтис: «Первым сообщение о смерти Тиммы прислал друг из Саудовской Аравии»
сегодня, 10:25
Евгений Богачев о смерти Тиммы: «Это, конечно, трагедия. Молодой парень, талантливый баскетболист»
сегодня, 10:06
Чемпионат Турции. «Яловаспор» крупно уступил «Бююкчекмедже»
вчера, 20:58
Семен Антонов: «Лучший подарок на Новый год – книга»
1вчера, 12:31
Джордан Пул уронил на паркет Притчарда и указал на него пальцем. Затем обманным движением поднял в воздух Хаузера и сделал передачу
10вчера, 09:55Видео
«Бруклин» отчислил Цуя Юнси, который получил разрыв крестообразной связки колена
2вчера, 09:38
Джейлен Брансон о реакции Хартенштайна на празднование Янга в Нью-Йорке: «Смысл тратить энергию, надо было выигрывать»
6вчера, 09:28
Рекомендуем