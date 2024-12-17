Мэджик Джонсон: «Агент Джейсона Тейтума не хотел просмотра в «Лейкерс», потому что у нас было слишком много форвардов»

Агент Джейсона Тейтума не хотел, чтобы тот проходил просмотр в «Лейкерс».

«Джейсон Тейтум признался, что был расстроен тем, что «Лейкерс » не выбрали его на драфте и даже не рассматривали его. Мы рассматривали его. Я был президентом клуба на тот момент. Поблема была в том, что у нас было слишком много форвардов.

Я не мог взять его, потому что у нас были Брэндон Ингрэм, которому предстоял лишь второй сезон в лиге, Джулиус Рэндл и Лэрри Нэнс-младший. У нас уже была проблема, потому что все они хотели играть. Если бы я взял еще одного форварда, мы бы никогда не увидели нынешнего Тейтума, потому что он бы сидел на скамейке.

На тот момент нам нужен был разыгрывающий, поэтому мы выбрали Лонзо Болла. Мы не хотели, чтобы у команды возникли проблемы из-за еще одного молодого форварда. Но я рад за Джейсона, потому что он великолепен в «Селтикс».

Я хочу, чтобы Джейсон знал, что мы рассматривали его, но его агент также не хотел, чтобы мы приглашали его на просмотр. Он не хотел, чтобы Тейтум попал в «Лейкерс», потому что у нас было слишком много форвардов. Поэтому у него и не было просмотра в «Лейкерс». Я был там и могу рассказать Джейсону, что произошло на самом деле. Его агент не хотел просмотра, потому что у нас была плохая ситуация для Джейсона», – рассказал член Зала славы.