Мэджик Джонсон: «Мне стыдно за «Лейкерс»

Мэджик Джонсон отреагировал на крупное поражение от «Хит».

«Мне стыдно за «Лейкерс ». Они уступали «Майами » на 32 очка (105:72) к концу третьей четверти», – написал легендарный разыгрывающий в сети X.

Гостевая встреча закончилась поражением команды с разницей в 41 очко. «Лейкерс» проиграли 6 из последних 10 матчей.