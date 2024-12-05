Мэджик Джонсон: «Мне стыдно за «Лейкерс»
Мэджик Джонсон отреагировал на крупное поражение от «Хит».
«Мне стыдно за «Лейкерс». Они уступали «Майами» на 32 очка (105:72) к концу третьей четверти», – написал легендарный разыгрывающий в сети X.
Гостевая встреча закончилась поражением команды с разницей в 41 очко. «Лейкерс» проиграли 6 из последних 10 матчей.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети Мэджика Джонсона
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости