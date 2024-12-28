Кевин Дюрэнт о драке Нуркича и Маршалла: «Неприятная ситуация, но я понимаю обоих»
Кевин Дюрэнт прокомментировал драку между Юсуфом Нуркичем и Наджи Маршаллом.
«Честно говоря, я вовремя обернулся. Я не знал, о чем они говорят и в чем дело. Я просто увидел несколько ударов. Неприятно, когда такое происходит во время игры, потому что парней могут дисквалифицировать, возможно, они потеряют много денег.
Вот что происходит, когда вы сражаетесь, иногда страсти немного накаляются, и вы переходите черту. С другой стороны, вы также пытаетесь защитить себя. Неприятная ситуация, но я понимаю обоих. Я понимаю позицию «Далласа», – сказал форвард «Финикса».
Центровой «Санз» Юсуф Нуркич, а также форварды «Мэверикс» Наджи Маршалл и Пи Джей Вашингтон были удалены после короткой драки во время матча между командами.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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