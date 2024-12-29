«Мемфис» и «Бруклин» активно ведут переговоры об обмене Дориана Финни-Смита
«Нетс» намерены обменять Дориана Финни-Смита в «Гризлис».
Стороны ведут активные переговоры об обмене Финни-Смита в «Мемфис» на Джона Кончара и Люка Кеннарда.
«Нетс» хотят заполучить за форварда драфт-пик первого раунда. «Гризлис» получат пик второго раунда.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Марка Стейна на Substack
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