«Мемфис» и «Бруклин» активно ведут переговоры об обмене Дориана Финни-Смита

«Нетс» намерены обменять Дориана Финни-Смита в «Гризлис».

Стороны ведут активные переговоры об обмене Финни-Смита в «Мемфис » на Джона Кончара и Люка Кеннарда .

«Нетс» хотят заполучить за форварда драфт-пик первого раунда. «Гризлис» получат пик второго раунда.