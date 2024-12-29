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Лев Лещенко: «Разочарование года — баскетбольный МБА»

Лев Лещенко назвал МБА-МАИ разочарованием 2024 года.

«Разочарование года — баскетбольный МБА, который был обезглавлен четырьмя лучшими игроками. Некем сейчас играть. Осталось 12 человек, но из них 3-4 играющие на хорошем уровне», — сказал народный артист России.

МБА-МАИ идет на предпоследнем месте в Лиге ВТБ с результатом 5-17.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoМБА-МАИ
logoЛев Лещенко
logoЕдиная лига ВТБ
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