Лев Лещенко: «Разочарование года — баскетбольный МБА»
Лев Лещенко назвал МБА-МАИ разочарованием 2024 года.
«Разочарование года — баскетбольный МБА, который был обезглавлен четырьмя лучшими игроками. Некем сейчас играть. Осталось 12 человек, но из них 3-4 играющие на хорошем уровне», — сказал народный артист России.
МБА-МАИ идет на предпоследнем месте в Лиге ВТБ с результатом 5-17.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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