Джален Рейнольдс – второй иностранец в истории Лиги ВТБ, набравший 2 000 очков

Джален Рейнольдс достиг отметки в 2 000 очков за карьеру в Лиге ВТБ.

Центровой УНИКСа набрал 20 очков в матче против МБА-МАИ (117:71) и увеличил свой показатель за карьеру в лиге до 2019.

Рейнольдс стал 13-м игроком в истории турнира и вторым иностранцем после Нандо Де Коло , который набрал 2 000 очков.