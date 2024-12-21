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Джален Рейнольдс – второй иностранец в истории Лиги ВТБ, набравший 2 000 очков

Джален Рейнольдс достиг отметки в 2 000 очков за карьеру в Лиге ВТБ.

Центровой УНИКСа набрал 20 очков в матче против МБА-МАИ (117:71) и увеличил свой показатель за карьеру в лиге до 2019.

Рейнольдс стал 13-м игроком в истории турнира и вторым иностранцем после Нандо Де Коло, который набрал 2 000 очков.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
Джален Рейнольдс
logoУНИКС
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
logoНандо Де Коло
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