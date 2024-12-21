Джален Рейнольдс – второй иностранец в истории Лиги ВТБ, набравший 2 000 очков
Джален Рейнольдс достиг отметки в 2 000 очков за карьеру в Лиге ВТБ.
Центровой УНИКСа набрал 20 очков в матче против МБА-МАИ (117:71) и увеличил свой показатель за карьеру в лиге до 2019.
Рейнольдс стал 13-м игроком в истории турнира и вторым иностранцем после Нандо Де Коло, который набрал 2 000 очков.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем