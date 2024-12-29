Джамал Мюррэй о критике: «Пусть говорят. Это то, что у них получается лучше всего»
Джамал Мюррэй ответил на критику за плохое начало сезона.
«Если говорят, что я плохо бросаю, пускай. Я знаю, на что я способен. Я знаю, что я умею. Я не случайно оказался здесь, не случайно выиграл чемпионат с этой командой и нахожусь в этой команде в течение многих лет, развиваю командную химию и все такое.
Так что пусть говорят. Это то, что у них получается лучше всего», – сказал разыгрывающий «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Denver Post
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