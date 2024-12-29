Джамал Мюррэй о критике: «Пусть говорят. Это то, что у них получается лучше всего»

Джамал Мюррэй ответил на критику за плохое начало сезона.

«Если говорят, что я плохо бросаю, пускай. Я знаю, на что я способен. Я знаю, что я умею. Я не случайно оказался здесь, не случайно выиграл чемпионат с этой командой и нахожусь в этой команде в течение многих лет, развиваю командную химию и все такое.

Так что пусть говорят. Это то, что у них получается лучше всего», – сказал разыгрывающий «Денвера ».