Джамал Мюррэй: «Расс – болтун. Он старается донести до тебя все словами»

Джамал Мюррэй прокомментировал перепалку Расселла Уэстбрука с Айзейей Стюартом.

«Мы все реагируем на напряженные моменты по-разному. Расс – болтун. Он старается донести до тебя все словами. Он привносит энергию во все, что он делает.

Я реагирую более спокойным образом. Йокич тоже, он не любит болтать, он играет. Так что мы все реагируем по-разному. Расс заводит всю команду», – сказал разыгрывающий «Денвера ».