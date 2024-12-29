Джамал Мюррэй: «Расс – болтун. Он старается донести до тебя все словами»
Джамал Мюррэй прокомментировал перепалку Расселла Уэстбрука с Айзейей Стюартом.
«Мы все реагируем на напряженные моменты по-разному. Расс – болтун. Он старается донести до тебя все словами. Он привносит энергию во все, что он делает.
Я реагирую более спокойным образом. Йокич тоже, он не любит болтать, он играет. Так что мы все реагируем по-разному. Расс заводит всю команду», – сказал разыгрывающий «Денвера».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт CyrusTheVirus в соцсети X
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