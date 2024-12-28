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Джимми Батлер пропустит еще как минимум два матча

Джимми Батлер пропустит следующие два матча «Хит».

Форвард «Хит» присоединится к команде после трехматчевого выездного турне. Батлер находится в Майами, восстанавливая игровую форму, и пропустит еще как минимум два матча, против «Атланты» и «Хьюстона».

Шестикратный участник Матча всех звезд пропустил последние три матча команды из-за болезни.

Батлер не полетел с командой в турне на фоне слухов о его возможном обмене.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт «Майами» в соцсети X
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