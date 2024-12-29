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Семен Антонов о натурализации игроков: «Это не очень хорошо для развития российского спорта»

Семен Антонов поделился мнением о натурализации иностранных игроков в России.

«А для чего иностранным спортсменам получать российское гражданство? Конечно, когда в составе некоторых команд в разных видах спорта есть 10 бразильцев, некоторые из которых с российскими паспортами, то для развития именно российского спорта это не очень хорошо.

Помню, однажды у экс-игрока ЦСКА Кайла Хайнса спросили о натурализации и возможности играть за сборную России. И он дал прекрасный ответ, что это не его мечта. Он бы хотел играть за свою сборную. А так как это все-таки наша страна, то тут должна быть мечта российских ребят — играть за национальную команду своей страны.

Поэтому я бы не стал выделять самого русского легионера из нынешнего состава ЦСКА. Я считаю, чтобы проникнуться нашим менталитетом, недостаточно провести всего год или два в России. Нужно намного больше. Это проверяется только временем. Нужно понять культуру, менталитет, то, как мы живем, наши увлечения и интересы, проехаться по стране. В России столько прекрасных и разных мест, что не все россияне в них были», — сказал капитан ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Legalbet
logoСемен Антонов
logoЕдиная лига ВТБ
logoКайл Хайнс
logoЦСКА
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