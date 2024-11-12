Иван Лазарев представил сюжет о матче УНИКС – ЦСКА и совместном перелете с армейцами

Вышел новый выпуск видеоблога «Время на атаку».

Иван Лазарев представил сюжет о матче Лиги ВТБ УНИКС – ЦСКА в Казани и совместном перелете с армейцами.

«Для всех тех, кто не видел этот матч живьем, но очень хочет окунуться в атмосферу битвы топов, ролик обязателен к просмотру! Бескомпромиссная борьба, множество ярких моментов, аншлаг в «Баскет-холле», невероятные реакции зрителей! Комментарии после игры от участников матча и тренерских штабов!» – говорится в аннотации к видео.