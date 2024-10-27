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Семен Антонов: «Если бы Аврамовичу исполнилось 50 лет, он бы набрал не 30, а 50 очков»

Семен Антонов прокомментировал победу над «Локо» и 30 очков Алексы Аврамовича.

— Борьба сегодня была очень напряженная. Довольны, что прервали делительную беспроигрышную серию соперника?

 — У нас не было какой‑то определенной задачи, вроде той, что не позволить «Локомотиву‑Кубани» продлить серию. Мы играли против организованной команды, которая в нынешнем сезоне начала показывать хороший агрессивный и тактический баскетбол. Поэтому главной задачей было выполнять план на матч. Мы ожидали такой плотной игры. В конце, последние минут шесть, уже была больше индивидуальная игра. То есть Алекса Аврамович против Патрика Миллера. Обычно такие напряженные матчи в концовке решаются за счет индивидуального мастерства игроков.

— Словом, Алекса, накануне отметивший 30‑летие, поймал кураж и набрал 30 очков?

— Да, если бы ему 50 исполнилось, он бы 50 забил. Хорошая игра, он использовал те возможности, которые позволял соперник. Если мы растягивали оборону и давали ему возможность играть в один, он прекрасно этим пользовался.

Ну, а из минусов… Конечно, нам надо заканчивать игру намного сильнее. Вели в какой‑то момент +8, но за счет наших ошибок позволили сопернику затащить нас в очень нервную и неприятную концовку, — сказал форвард ЦСКА.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoЛокомотив-Кубань
logoСемен Антонов
logoЕдиная лига ВТБ
logoАлекса Аврамович
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